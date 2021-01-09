Напротив сочинского аэропорта горит лес

Сообщение о лесном пожаре на склоне горы напротив сочинского международного аэропорта поступило в МЧС в 5:47 9 января. По данным пожарной разведки, там горит сухая трава и мусор. Площадь возгорания составляет 400 кв. м. Об этом информирует МЧС по краю. В тушении огня задействовано более 10 человек и 5 единиц техники.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, лесные пожары в Сочи и Туапсинском районе начались с 30 декабря прошлого года. В пик пожаров их площадь достигала 1 тыс. кв.м. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Установлены личности нескольких поджигателей. На территории лесного фонда в границах Геленджикского, Джубского, Новороссийского, Пшишского, Туапсинского лесничеств введено ограничение пребывания граждан в лесах, а также ограничен въезд в них транспортных средств.

Андрей Ульченко