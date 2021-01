Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира

Норвежец Струла Легрейд выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Турнир проходит в немецком Оберхофе и завершится завтра, 10 января.

Once again it's an all-???? podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon ??



?????? Sturla Holm Laegreid

?????? Johannes Dale

?????? @tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v