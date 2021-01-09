Ярославцы провели одиночные пикеты против транспортной реформы

Сегодня в центре Ярославля возле здания правительства области прошли одиночные пикеты против проводимой мэрией города реформы общественного пассажирского транспорта. Участники пикетов рассказали о своих требованиях на страницах соцсетей, опубликовав снимки плакатов, с которыми они выходили на пикеты.

Ярославцы потребовали не проводить реформу так, как она задумана. По их мнению, это приведет к губительным последствиям для организации общественного транспорта в Ярославле, вызовет сокращение рабочих мест.

Одиночный пикет против транспортной реформы провела на Советской площади и депутат ярославского муниципалитета Наталия Бобрякова. Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что госпожа Бобрякова передала губернатору области Дмитрию Миронову коллективное обращение, которое подписали 5350 жителей Ярославля. Одно из требований этого обращения – отмена транспортной реформы.

В мэрии Ярославля пока не комментируют прошедшие в городе пикеты.

Напомним, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Стартует она в марте 2021 года. Город планирует отказаться от использования для перевозок пассажиров маршрутных такси. По новому проекту маршрутной сети общественного транспорта, будет отменено 26 маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Взамен будет открыто 18 новых маршрутов, работающих по регулируемому тарифу.

По данным начальника управления городского пассажирского транспорта Ярославля Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Проведение реформы обсуждалось на специальном совещании в ярославской областной думе. Депутаты посчитали, что транспортная реформа нуждается в доработке и запланировали очередное ее обсуждение в феврале 2021 года.

Подробнее о запланированной реорганизации общественного транспорта в материале “Ъ-Ярославль” — «Трехэтапная оптимизация».

Антон Антонов