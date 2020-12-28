Более 5 тысяч подписей за отставку мэра Ярославля передали губернатору

28 декабря депутат муниципалитета от КПРФ Наталия Бобрякова передала в приемную губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова коллективное обращение ярославцев, с требованием возврата в Ярославле прямых выборов мэра, сообщила депутат Наталия Бобрякова. Коллективное обращение подписали 5350 жителей Ярославля.

Помимо возврата прямых выборов мэра Ярославля, в коллективном обращении содержится требование отставки действующего мэра Ярославля Владимира Волкова. Также авторы обращения требуют провести широкое обсуждение начавшейся в городе транспортной реформы, с принятием решения по каждому отменяемому маршруту с учетом интересов всех возрастных и социальных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе депутаты областной думы от фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение областного парламента законопроект, предусматривающий возвращение в Ярославле прямых выборов мэра. Пока данный законопроект в думе не рассматривался.

Дарья Сабаева