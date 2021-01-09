Главы служб нацбезопасности Армении и Азербайджана встретились и обсудили обмен пленными

Главы служб нацбезопасности Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев провели встречу в нейтральной приграничной зоне, примыкающей к общине Ерасх Араратской области Армении. На встрече обсудили вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-центр СНБ страны. Иных подробностей не сообщается.

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. 10 ноября стороны при поддержке России подписали соглашение о прекращении огня. Договоренность предполагала, в частности, передачу части территорий Азербайджану и введение в Карабах российских миротворцев.

Подробнее о конфликте и его последствиях читайте в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».