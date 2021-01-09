Спасатели не рекомендую жителям и гостям Сочи оставлять автомобили под деревьями

В курортной столице утром и днем 10 января ожидаются осадки, местами сильные, предупреждает мэрия Сочи. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Городские службы уже переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, синоптики прогнозируют снег и гололед на Кубани в конце новогодних каникул. Ухудшение погоды вероятно на всей территории региона. Так с 10 января возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. В отдельных районах возможны сильные осадки. Не исключено налипание мокрого снега и гололед.

Андрей Ульченко