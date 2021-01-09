В России вырос спрос на валенки, шубы и шерстяные платки

Из-за холодной зимы в Россси выросли продажи валенков, шуб, платков и галош, подсчитал онлайн-ритейлер Wildberries. Больше всего россияне с 1 по 7 января покупали искусственные шубы: в частности, шубы-чебурашки покупали в 4,2 раза чаще аналогичного периода 2020 года.

«Из-за более снежной и холодной зимы в России выросла популярность валенок, галош и шуб. В первую неделю 2021 г. (с 1 по 7 января) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза в штуках, шуб в штуках — в 1,8 раза, платков и шали из пуха и шерсти — более чем в 2 раза»,— отметили в Wildberries (цитата по ТАСС).

Валенки чаще всего покупали в Московском регионе, спрос вырос в 1,5 раза. В регионах России наиболее высокая динамика спроса на валенки и галоши наблюдалась в Сахалинской (+550%), Курганской (+375%), Томской (+280%) и Кировской областях (+271%), Республике Карелия (+269%), Астраханской области (+240%), Алтайском крае (+225%), Новгородской области (+215%), Хакасии (+229%) и Тыве (+200%).

«Самые популярные модели валенок россияне выбирают по цене за 3-4 тыс. рублей. Валенки сделаны из натуральных материалов — войлока, натуральной кожи, подкладки из шерсти, что позволяет согреть их обладателей даже в лютые русские морозы»,— сообщил ритейлер.