В Ярославской области четырех детей госпитализировали после катаний с горок

В Ярославской области четыре ребенка были госпитализированы в больницы с тяжелыми травмами, которые они получили во время катаний с горок, сообщили в областном оперативном штабе.

В сообщении отмечается, что пострадавшие дети в настоящее время проходят лечение в областной детской клинической больнице города Ярославля. Один ребенок находится в отделении реанимации, еще трое лежат в отделении травматологии.

«Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, в том числе – перелом костей черепа, ушиб головного мозга и другие»,— говорится в сообщении.

По словам травматолога-ортопеда областной детской больницы Егора Карташова, в больницу каждый день поступают от пяти до 10 детей с различными травмами, которые они получают во время катания с горок.

«Чаще всего это черепно-мозговые травмы и компрессионные переломы тел позвоночника, но также встречаются и переломы костей конечностей. В большинстве случаев травмы дети получают после катания с больших горок, при столкновении с другими людьми или препятствиями. Часто бывает, что взрослые при падении придавливают детей, с которыми скатывались вместе. Практически всех травм можно было бы избежать при соблюдении элементарных мер безопасности»,— отметил господин Карташов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 6 января временно закрыли горки в детском городке парка «Нефтяник» в Ярославле из-за жалоб местных жителей.

5 января ЧП произошло в санатории под Рыбинском, где в результате столкновения на горке четырехлетний ребенок получил тяжелую травму головы. Мальчика доставили в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Антон Антонов