Первый замгубернатора ХМАО Бухтин умер от последствий COVID-19

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин умер от последствий COVID-19, сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. Господин Бухтин проходил лечение от коронавируса в Москве и умер в одной из столичных клиник.

«Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний»,— рассказала госпожа Шумакова ТАСС.

Геннадий Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве ХМАО он курировал департаменты госимущества, госзаказа, экономического развития, финансов, труда и занятости.