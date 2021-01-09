Лесной пожар у сочинского аэропорта потушен

Огнеборцы ликвидировали открытое горение сухой травы и мусора напротив аэропорта Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирева.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сообщение о лесном пожаре на склоне горы напротив сочинского международного аэропорта поступило в МЧС в 5:47 9 января. Площадь возгорания составляла 400 кв. м.

По словам Вадима Снегирева, в Сочи продолжает действовать еще один природный пожар на площади 500 кв. м.

Андрей Ульченко