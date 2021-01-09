В авакатастрофе в Ленобласти погиб сотрудник Агентства внешнего транспорта Петербурга

Сотрудник Агентства внешнего транспорта (АВТ) Николай Иванов погиб при падении самолета в Ленинградской области.

Как сообщает ТАСС, Николай Иванов участвовал в полетах в свободное от работы время. Самолетами он управлял более 20 лет.

Напомним, что накануне днем возле аэродрома Гостилицы на территории Ломоносовского района столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погибли пилот и два пассажира самолета Piper, пилот самолета Cessna госпитализирован. По факту произошедшего Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).