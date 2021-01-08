В Ленобласти разбился легкомоторный самолет с пассажирами

В Ломоносовском районе Ленобласти разбился легкомоторный самолет. Как сообщает ТАСС, самолет Piper упал, столкнувшись с другим воздушным судном. Погибли три человека, один выжил.

«Фонтанка.ру» уточняет обстоятельства произошедшего. После взлета на аэродроме в Гостилицах самолет Piper Cherokee столкнулся с легкомоторным Cessna-150 в 13:40. Cessna приземлился с с повреждениями, пилот не пострадал. Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет.

Организована проверка по факту столкновения двух самолетов Cessna 150 бортовой номер RA-1448 G и Piper 28 бортовой номер RA-2659 G. Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по факту крушения возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).