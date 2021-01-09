Грозненский «Ахмат» проявляет интерес к вратарю «Шинника»

Голкипер ярославского футбольного клуба «Шинник» Максим Матюша этой зимой может отправиться на просмотр в грозненский клуб «Ахмат», выступающий в Премьер-лиге российского футбола, сообщает «Матч ТВ». По данным канала, интерес к ярославскому вратарю проявил главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.

«Матч ТВ» уточняет, что Андрей Талалаев видел в игре 25-летнего Максима Матюшу, когда тот выступал за команду «Армавир», которая встречалась с бывшим клубом господина Талалаева – «Химками».

В текущем сезоне первенства ФНЛ Максим Матюша провел за «Шинник» девять матчей и пропустил 22 мяча. В сезонах 2016 – 2020 годов он провел за «Армавир» 52 матча и пропусти 32 мяча.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что «Шинник» 8 января отправился на первый сбор в Турцию. Команда везет с собой несколько потенциальных новичков, которые могут по итогам сбора пополнить клуб. Главный тренер «Шинника» Юрий Газзаев планирует обновить состав команды, которая находится на последнем месте в ФНЛ.

Антон Антонов