Юрий Газзаев решил перекроить состав ярославского «Шинника»

Ярославский футбольный клуб «Шинник», отправляющийся завтра, 8 января на первый сбор в Турцию везет с собой минимум семь потенциальных новичков, которые могут по итогам сбора пополнить команду, сообщает «Матч ТВ». По данным канала, новый главный тренер ярославского клуба Юрий Газзаев начинает большую операцию по спасению «Шинника», находящегося на последнем месте в ФНЛ. Команда будет расставаться с футболистами, не оправдавшими надежды и привлечет в состав новых игроков.

В частности, «Матч ТВ» сообщает, что на тренировочный сбор в Турцию с «Шинником» отправляется 26-летний защитник сборной Киргизии Тамирлан Козубаев, который сейчас выступает за индонезийский клуб «Персита Тангеранг». Также среди потенциальных новобранцев «Шинника» 25-летние полузащитники Сергей Каретник из брянского «Динамо» и Асланбек Сикоев из команды «Крымтеплицы», который имеет опыт выступления за тульский «Арсенал». Ранее сообщалось, что «Шинник» планирует расстаться с шестью игроками.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Юрий Газзаве стал главным тренером «Шинника» в ноябре, после отставки с этой должности Александра Побегалова. Контракт с Юрием Газзаевым подписан до конца сезона.

Главная задача, стоящая перед Юрием Газзаевым – сохранение за командой места в ФНЛ. Сейчас «Шинник» находится в зоне вылета из лиги, занимая последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ. После окончания зимнего перерыва в первенстве ФНЛ первый матч ярославская команда проводит 27 февраля на выезде с командой «Чайка» из Ростовской области.

Антон Антонов