За минувшие сутки в Сочи действовали два очага лесных пожаров

Пожарные продолжают борьбу с огнем в сочинских лесах. Зв сутки в курортной столице зафиксировано два очага возгорания площадью 0,6 га. Один из них площадью 0,1 га был ликвидирован. Об этом сообщается в сводке МЧС на 9 января.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту природных пожаров, произошедших на территории Сочи в новогодние праздники. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Сотрудники МВД изучают видеозаписи из соцсетей, в т.ч. ту, где мужчина при помощи горючей жидкости поджигает траву. Кроме того, полицейские устанавливают личности причастных к пожарам. Также в УВД заявили, что в Сочи завели 13 административных дел в отношении жителей курорта, которые чистили свои участки, выжигая траву.

Андрей Ульченко