Вышли и вошли Самые крупные отставки и назначения в Ярославской области в 2020 году

В 2020 году “Ъ-Ярославль” рассказывал о многих кадровых перестановках во властных и бизнес структурах. В регионе по разным причинам происходили персональные изменения в областном правительстве, в муниципалитетах и на промышленных предприятиях. О самых важных отставках и назначениях в Ярославской области в минувшем году – в подборке “Ъ-Ярославль”.

Ярославский депутат перешел в правительство Мишустина

21 января 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем руководителем аппарата правительства РФ депутата Госдумы от Ярославской области Александра Грибова. В связи с переходом на работу в правительство Александр Грибов сложил депутатские полномочия.

В регионе были объявлены досрочные выборы в Госдуму по 194-му избирательному округу. В сентябре на них победил кандидат от «Единой России», известный хоккеист Андрей Коваленко.

В облсуде новый председатель

Председателем Ярославского областного суда на шестилетний срок назначен Алексей Крайнов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован 20 февраля. Алексей Крайнов с 2014 года являлся председателем Рыбинского городского суда, а ранее 14 лет возглавлял Тутаевский городской суд.

Должность председателя ярославского областного суда была свободна с июля 2019 года, когда бывший председатель Владимир Ананьев покинул пост по истечении срока полномочий.

В один день в правительство региона пришли два новых чиновника

26 февраля 2020 года распоряжением губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова заместителем председателя правительства региона, курирующим вопросы здравоохранения, был назначен Анатолий Гулин. До назначения он занимал пост руководителя департамента медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела в Минздраве РФ. Анатолию Гулину 59 лет. Он профессиональный медработник, кандидат медицинских наук. После окончания медицинского факультета Мордовского госуниверситета прошел путь от врача-интерна до главврача Мордовской республиканской клинической больницы. В 2010 году стал министром здравоохранения Мордовии. С 2012 года в Минздраве РФ.

Вакантной должность зампреда регионального правительства, отвечающего за медицину стала 18 февраля 2020 года, когда ушел в отставку занимавший этот пост Игорь Селезнев. Причина увольнения, по официальной информации, «в связи с переходом на новую работу». На должности зампреда регионального правительства Игорь Селезнев проработал чуть больше двух лет, с 15 января 2018 года.

Также 26 февраля Дмитрий Миронов назначил Дмитрия Карпычева на должность начальника контрольно-ревизионной инспекции правительства области. Ранее Дмитрий Карпычев служил в подразделениях по экономической безопасности МВД.

Кадровые изменения в сенате, Минздраве РФ и общественной палате

18 июня 2020 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наделил полномочиями члена Совета федерации от исполнительной власти региона председателя областной общественной палаты Сергея Березкина.

Место сенатора стало вакантным после того, как занимавшие его Игорь Каграманян 2 июня был назначен первым заместителем министра здравоохранения РФ.

28 августа на пленарном заседании общественной палаты Ярославской области ее новым председателем был избран член палаты, председатель областного объединения профсоюзов Сергей Соловьев.

Мэр лишился первого зама

16 июля ушла в отставку первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец. В мэрии причиной увольнения называют семейные обстоятельства. Сама Алла Кибец свое увольнение не комментировала.

На должность первого заместителя мэра Ярославля Алла Кибец была утверждена муниципалитетом Ярославля в апреле 2019 года по предложению мэра города Владимира Волкова. До этого она работала первым заместителем главы Переславля-Залесского, когда его главой был нынешний мэр Ярославля Владимир Волков. На освободившееся место первого зама никто не был назначен.

8 декабря на должность заместителя мэра по взаимодействию с органами власти и информатизации была назначена Елена Паршина. Она родом из Саратове. До назначения на должность заммэра Ярославля Елена Паршина была заместителем главы муниципального образования в Питерском районе Саратовской области, работала помощником депутата Госдумы и помощником замруководителя главы администрации в Республике Марий Эл.

Туристическая рокировка

31 июля 2020 года ушла с должности директор департамента туризма правительства Ярославской области Юлия Рыбакова. Официально причина увольнения не называлась. Позднее стало известно, что она была назначена советником главы Ростуризма РФ. Юлия Рыбакова была директором департамента туризма с начала 2017 года. До этого она работала в сфере туризма республики Коми, также была генеральным директором санкт-петербургской компании «ТурЭкспертСервис».

4 августа исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области был назначен Владимир Лысенко. Господин Лысенко стал известен как победитель шоу «Последний герой. Забытые в раю» в 2009 году. Затем он работал на различных должностях в туристической и гостиничной сферах. В последнее время господин Лысенко занимал должность заместителя директора областного департамента туризма по маркетингу и туристским брендам.

Смена власти в областном ГИБДД

16 сентября начальником управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области был назначен полковник полиции Антон Царев. До назначения он в течение девяти месяцев был исполняющим обязанности начальника управления. До этого новый начальник управления девять лет служил заместителем начальника ГИБДД Ярославской области. Бывший начальник областного управления ГИБДД Андрей Сироткин 9 января 2020 года занял должность заместителя директора департамента транспорта правительства Ярославской области.

На судостроительном заводе новый директор

19 октября управляющим директором рыбинского судостроительного завода «Вымпел», который входит в ГК «Калашников», назначен Евгений Норенко. Одновременно он будет управляющим директором рыбинского судостроительного и судоремонтного завода ООО «Верфь братьев Нобель», также входящего в ГК «Калашников».

Евгений Иванович Норенко профессиональный судостроитель. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им С.О Макарова и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Работал в различных должностях на судостроительных заводах Дальнего Востока. До назначения в Рыбинск господин Норенко занимал должность заместителя генерального директора по государственному оборонному заказу ООО «Ливадийский РСЗ» в городе Находке Приморского края.

Прежний директор рыбинских судостроительных заводов Вадим Собко умер от коронавирусной инфекции 13 августа. Он был назначен на эту должность в начале марта 2020 года.

Судостроительный завод «Вымпел» выпускает морские и речные суда и катера для военных и гражданских целей. ООО «Верфь братьев Нобель» – крупнейший судостроительный и судоремонтный завод на Верхней Волге. На нем выпускаются и ремонтируются гражданские и военные морские и речные суда и катера.

В Ярославской области новое государево око

17 ноября в регионе был представлен новый главный федеральный инспектор по Ярославской области Станислав Попрыгин. Решение о его назначении принял полпред президента РФ в ЦФО. Новый главный федеральный инспектор до назначения на эту должность работал заместителем руководителя администрации губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

В июле 2020 года эту должность покинул прежний главный федеральный инспектор Алексей Володичев, перешедший на работу советником губернатора области.

Спортивные перестановки

2 мая на должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» был назначен Андрей Скабелка. Контракт с 49-летним белорусским специалистом подписан на 3 года. Он сменил на посту главного тренера ярославской команды канадца Майка Пелино.

9 ноября на должность главного тренера футбольного клуба «Шинник» был назначен Юрий Газзаев. Ранее в отставку были отправлены главный тренер команды Александр Побегалов и генеральный директор ярославского футбольного клуба Дмитрий Горин. В 2011-2012 годах

59-летний Юрий Газзаев уже был главным тренером «Шинника». В 2011 году ярославская команда под его руководством заняла четвертое место в ФНЛ и участвовала в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу. В декабре 2012 года он ушел в отставку с поста главного тренера.

В правительстве области сообщали, что прежнее руководство «Шинника» отправлено в отставку из-за плохих результатов в первенстве ПФЛ. Ярославская команда находится в зоне вылета из лиги, занимая последнее место в турнирной таблице. Перед Юрием Газзаевым поставлена задача сохранить «Шинник» в ПФЛ.

Новый человек в департаменте транспорта

24 ноября подал в отставку и.о. директора департамента транспорта регионального правительства Анатолий Бойко. Официально он ушел по собственному желанию. На эту должность назначен Сергей Кайгородов, которого, в свою очередь, освободили от должности начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области. Исполняющим обязанности главного инспектора административно-технического надзора Ярославской области назначили Дмитрия Бурцва, который до этого времени был заместителем начальника инспекции.

И в земельном департаменте новый начальник

Новым директором департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области назначен Леонид Золотов. К исполнению своих обязанностей он приступил с 23 декабря. Указ о назначении подписал губернатор ярославской области Дмитрий Миронов.

До назначения на должность директора департамента Леонид Золотов с 2017 года был заместителем директора департамента и отвечал за правовое и кадровое обеспечение и за работу в сфере наружной рекламы. Также он, курировал деятельность ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».

В сентябре 2020 года прежний директор департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области Максим Фролов покинул свою должность. Причины увольнения чиновника не были названы. По официальной информации, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Неофициально сообщалось, что одна из причин – задержание в Москве правоохранительными органами помощника директора департамента.

Регион остался без главного архитектора

1 июня 2020 года по собственному желанию уволился с должности советника губернатора – главного архитектора Ярославской области Михаил Кудряшов. Он тогда объяснил, что принял непростое решение об увольнении в связи с тем, что ему поступило интересное предложение о работе в другом регионе. Что за должность и в каком регионе, он не сказал.

Главным архитектором Ярославской области Михаил Кудряшов проработал более трех лет. Он, в частности, курировал процесс формирования и подачи заявок на конкурсы Министерства строительства РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений, занимался благоустройством зоны ЮНЕСКО в Ярославле. Пока на освободившееся место никто не назначен.

В середине июня появилось сообщение о том, что Михаил Кудряшов был назначен на должность министра градостроительства Мурманской области. В этой должности он проработал два месяца. Затем Михаил Кудряшов стал директором АНО «Центр городского развития Мурманской области».

8 декабря 2020 года Михаила Кудряшова назначили заместителем министра строительства и жилищной политики – главным архитектором Камчатского края. По словам губернатора края Владимира Солодова, новый замминистра будет отвечать за благоустройство и внешний облик городов и поселков края. Глава региона отметил, что человека на эту должность подбирали в течение полугода.

Новое лицо молодежной политики Ярославля

26 ноября было объявлено о том, что уходит с должности руководитель управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. Он перешел на работу в недавно созданный при правительстве области центр управления регионом. Захар Кармалита занимал должность начальника управления с 2012 года.

С 8 декабря начальником управления по молодежной политике мэрии Ярославля был назначен Максим Кутейников. До назначения он работал директором муниципального учреждения соцобслуживания подростков и молодежи «Красный Перевал–1».

В отставку подал мэр Переславля

26 ноября глава Переславля-Залесского Ярославской области Валерий Астраханцев объявил о своей отставке. Господин Астраханцев сообщил об этом на заседании городской думы, которая должна была принять изменения в генплан города. Против нового генплана выступали местные жители. На том заседании гордумы рассмотрение вопроса о изменениях в генплан было отложено. Позднее депутаты вернулись к вопросу и приняли новый генплан.

Господин Астраханцев объяснил решение уйти в отставку семейными обстоятельствами, не уточнив, в чем они заключаются. Он занимал пост главы Переславля-Залесского с декабря 2018 года.

Ярославский прокурор перешел в облпрокуратуру

В декабре 2020 года прокурор города Ярославля Игорь Мокичев перешел на работу в областную прокуратуру Ярославской области. Он занял должность начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

Старший советник юстиции Игорь Мокичев занимал должность прокурора города Ярославля с 10 ноября 2016 года. Он родился в 1977 году в Ярославле. В 1999 году окончил юридический факультет Ярославского государственного университета имени Демидова. После окончания университета работал в органах прокуратуры.

Пока новый городской прокурор не назначен. Исполняет обязанности прокурора Ярославля Любовь Созинова.

Дарья Сабаева