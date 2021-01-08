На севере Тамбова построят поликлинику за 1,6 млрд рублей

На улице Запрудной в северной части Тамбова, где ведется активная жилая застройка, региональные власти анонсировали строительство поликлиники стоимостью более 1,6 млрд руб. Как сообщила пресс-служба региональной администрации, финансирование объекта планируется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение поликлиники планируется в течение трех лет с 2021 по 2023 годы. Она будет включать взрослое и детское отделения. Также в рамках программы модернизации первичного звена планируют построить в сельских районах три фельдшерско-акушерских пункта и 10 центров врачей общей практики.

Зачем столичная группа получила контроль над сетью медицинских клиник в Курске, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова