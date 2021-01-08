Банковские вклады обложат налогом

Россиянам начнут начислять налоги на доходы с банковских вкладов. С 1 января доходы со всех банковских вкладов граждан, в совокупности превышающие 1 млн руб., начнут облагать налогом в 13%. Государство рассчитывает таким образом пополнить бюджет на 100 млрд руб. Но платить сборы придется не со всей суммы и не всем. Как рассчитать размер налога, кого он коснется и когда его придется выплачивать? Разбирался Александр Мезенцев.

В самый разгар пандемии и общероссийского карантина в конце марта 2020-го Владимир Путин обратился к нации с рядом инициатив. Президент признал, что ситуация из-за коронавируса убивает экономику и власти ищут способы пополнить бюджет.

«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом.

Предлагаю установить налог на процентный доход в размере 13% для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги, превышает 1 млн руб.

Не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений», — сказал Владимир Путин.

Закон о новом налоге был принят Госдумой за несколько дней. И по расчетам депутатов, сборы в бюджет составят теперь не менее 100 млрд руб., рассказывал “Ъ FM” соавтор законопроекта, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Валентин Шурчанов: «Вкладов в банках порядка 32 трлн руб. Из них если считать, допустим, 5%, сумма депозитных начислений получается 1,5 трлн руб., половина трех самых больших вкладов, это будет 600-750 млрд. Та сумма, которая будет облагаться налогом. 13% — это, может быть, 100-110млрд руб., такие сборы, действительно, возможны».

Алгоритм расчета налога довольно запутан. Сборами облагаются не все доходы с вклада. Например, вы имеете на двух счетах 1,5 млн руб. по ставке 5% годовых. Общий размер дивидендов в таком случае составит 75 тыс. руб. в год. Далее нужно вычислить необлагаемую базу — это 1 млн руб., умноженный на ключевую ставку Центробанка. Сейчас она составляет 4,25%. Получается, что необлагаемый доход — это 42,5 тыс. руб. Вычитаем их из 75 тыс. руб., остается 32,5 тыс. руб., с этой суммы и будет рассчитываться налог в 13%. То есть в нашем случае он составит 4 225 руб.

Впрочем, этими расчетами и начислениями выплат будет заниматься Федеральная налоговая служба, которая потом разошлет гражданам уведомления, рассказал председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов: «Технически это не обременительная процедура по уплате налогов. ФНС начисляет, присылает уведомление о начисленных налогах со вкладов в банках, и, соответственно, человек это оплачивает примерно как налог на имущество, транспортный налог. Люди будут готовы по итогам 2021 года платить такой налог».

Из-за нового налога многие вкладчики могут начать выводить деньги из банков, не исключает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев: «Повышение налоговой нагрузки — это то, что делать в кризис категорически противопоказано. Это и подрыв доверия. А кто сказал, что если сейчас говорят выше 1 млн руб. будут облагать налогом, где гарантии, что завтра мы это не опустим до 0,5 млн, до 100 тыс. Плюс получаем риски того, что люди просто захотят свои вклады забрать. Вообще-то, с этих денег и так было заплачен 13%-й налог. А это проценты с тех денег, с которых уже был уплачен подоходный налог, почему еще-то? Это еще риски для банковской системы, которые мы создаем, на самом деле, на пустом месте. Такое впечатление, что просто воспользовались кризисом, чтобы ввести новые налоги».

Налог можно будет не платить лишь в двух случаях. Во-первых, если ставка по вкладу не превышает 1% годовых — это практически все вклады до востребования и зарплатные счета. Во-вторых, если это эскроу счет.

Введение нового налога вряд ли серьезно отпугнет крупных вкладчиков, тем более у них есть возможность диверсифицировать свои активы, уверен генеральный директор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов:

«По сути, для вкладчика это значит снижение процентного дохода, собственно, и все.

Это, конечно, неприятно, но это не так драматично, как звучало вначале. Те, для кого ставка кажется недостаточно привлекательной, могут посмотреть какие-то альтернативные инструменты, консервативные облигации, например, корпоративные. Но в целом это не перевернет рынок, никак его не переделает».

Первые требования об уплате налога на депозиты россияне получат через год — в 2022-м. И как уже предупредили в ФНС, скрыть вклады не получится — данные налоговики будут получать напрямую от банков.