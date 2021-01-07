В Петербурге за сутки привили от коронавируса еще более 1,2 тыс. человек

За минувшие сутки прививку от коронавируса в Петербурге сделали еще 1280 человек. Общее число получивших вакцину на сегодняшний день составляет 9347 жителей города, 269 из которых уже полностью закончили цикл вакцинации. Об этом со ссылкой на Смольный сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В общей сложности из Москвы в Петербург поступило более 22 тыс. доз вакцины от COVID-19, которые были распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 13 345 доз препарата.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что помимо медработников и учителей в Петербурге также стартовала вакцинация журналистов.