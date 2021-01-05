В Петербурге началась вакцинация журналистов

В Петербурге стартовала вакцинация журналистов от новой коронавирусной инфекции COVID-19. С такой инициативой в декабре прошлого года выступило отделение Союза журналистов России, чей председатель Дмитрий Шерих обратился в городской комитет по здравоохранению с просьбой включить сотрудников СМИ в перечень приоритетных групп для вакцинации.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, первая группа журналистов из 30 человек была привита первым компонентом вакцины Sputnik V в поликлинике №24 Адмиралтейского района Петербурга. Через 21 день сотрудникам СМИ нужно будет пройти ревакцинацию.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга после окончания новогодних праздников ожидают три новых волны заболевания COVID-19.