В Тюменской области отменили дистант для школьников

Дистанционное обучение для учащихся 6-10- классов для школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района закончится 11 января. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Данное решение было принято в связи со снижением количества заболеваний COVID-19 среди школьников. Так, за последние две недели 2020 года по сравнению с аналогичным предшествующим периодом заболеваемость коронавирусом в Тюменской области среди школьников 12-17 лет снизилась в 1,5 раза, а среди школьников 7-11 лет — в 1,6 раза. Общая заболеваемость среди школьников уменьшилась на 62%.

«Дистанционное образование свою задачу выполнило. Переход к обычному режиму обучения — хорошая новость для родителей. Но при этом будет усилен контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях, и мы будем точечно реагировать на случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», — отметил губернатор Александр Моор.

С начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 24 140 случаев коронавирусной инфекции, более 22 тыс. пациентов уже выздоровели, 204 человека скончались.