Рост акцизов активизирует нелегальный рынок

Россиянам придется платить за сигареты больше, чем в 2020-м. В этом году акцизы на них поднялись сразу на 20%. Такие меры утвердил Минфин, чтобы в том числе покрыть расходы бюджета из-за пандемии. Как это может изменить цены и табачный рынок? Выясняла Юлия Жданова.

Это самое большое повышение ставки акциза на сигареты за всю историю табачной отрасли в стране, отмечают в российском офисе British American Tobacco, что стало неожиданностью в первую очередь для участников рынка из среднего ценового сегмента. Минфин, конечно, и раньше собирался повысить косвенный налог на табачные изделия, но только на 4%, а не на 20%. В правительстве объясняют корректировку последствиями пандемии.

Но ожидания властей, связанные с пополнением бюджета за счет акцизов, могут не сбыться, считает эксперт в табачной отрасли Вадим Желнин: «Можем собрать те же доходы в бюджет, перенеся центр тяжести на потребителей дорогих сигарет. Но это затрагивает интересы крупнейших игроков — международных компаний, которые активно этому противодействуют. К сожалению, вся политика правительства в последние годы разрабатывается в пользу производителей дорогих сигарет.

Однако это не приводит к увеличению доходов бюджета несмотря на рост ставок акциза».

За последние десять лет постепенный рост ставки акциза привел к снижению потребления табака в стране примерно в полтора раза, подсчитали в правительстве. Да и сейчас резервов для увеличения этого налога в России более чем достаточно, говорит ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Минздрава Марина Гамбарян: «Повышение акциза — самая эффективная мера. Она непосредственно связана со снижением потребления сигарет, особенно среди подростков. У нас закон и его реализация отстают. Акцизы ниже как раз на рекомендованные ВОЗ 20%, в результате чего сигареты остаются все еще доступными».

Но резервов у российских потребителей, чьи реальные доходы за прошедший год упали, может не быть, отмечают собеседники “ЪFM”. Ведь табачные изделия серьезно вырастут в цене. Такой шаг неизбежно приведет к расширению серого рынка продукции, полагает руководитель отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев: «Каждый год даже при старых темпах индексации акцизов у нас удваивалась доля нелегального рынка уже на протяжении пяти лет. На конец прошлого года пришлось 15,6%. Прогноз самый негативный: мы можем достигнуть 20-25% нелегальной продукции, если не 30%. Уже в прошлом году собранные акцизы несмотря на индексацию были меньше, чем в предыдущем, то есть переход на нелегальное положение поставщиков происходит быстрее».

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По данным системы «Электронный бюджет», за прошедший год акцизы на сигареты российского производства должны были принести в казну около 600 млрд руб. Но аналитики Philip Morris предупреждают, что из-за роста серого рынка табачной продукции, бюджет в этом году может недополучить более 270 млрд руб.

Андрей Загорский