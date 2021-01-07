Москва подарила Петербургу лекарства для пациентов с COVID-19

Власти Москвы на безвозмездной основе передали в Санкт-Петербург лекарства для лечения пациентов с COVID-19, сообщает петербургская администрация. Об этом ранее договорились главы двух городов Александр Беглов и Сергей Собянин.

«Получено более 15 тыс. упаковок антибиотиков, 11 тыс. упаковок противовирусных препаратов и 5 тыс. упаковок противовоспалительных средств. Лекарственные средства поступили в больницу имени С. П. Боткина»,— говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что стационарах города есть «необходимое количество препаратов и средств индивидуальной защиты», а переданные Москвой препараты создадут «дополнительный резерв». Ожидается также поставка СИЗ и медоборудования для лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, 4 января Петербург впервые опередил Москву по суточному приросту зараженных COVID-19. На сегодняшний день в Москве 160 тыс. активных случаев заболевания, а в Санкт-Петербурге — 97 тыс. С начала пандемии в двух городах было выявлено 838 тыс. и 263 тыс. заразившихся коронавирусом соответственно.

Подробнее о борьбе с вирусом в России — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».