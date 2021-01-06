Перед Рождеством территории ярославских храмов очистили от снега

В Ярославле накануне праздника Рождества Христова были очищены от снега территории, прилегающие к храмам, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что при уборке снега особое внимание уделялось расчистке тротуаров и подъездных путей к храмам.

«В преддверии Рождества первоочередная задача — это создание комфортных условий для прибывания жителей к местам проведения праздничных богослужений. При этом уборка улично-дорожной сети проходит в плановом, штатном режиме. План уборки ежедневно корректируется в зависимости от погодных условий»,— рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В пресс-службе уточнили, что у подъездных путей установили знаки ограничения движение транспорта и блокираторы для того, чтобы прихожане могли беспрепятственно проходить к храмам. Кроме того, территории были обработаны противогололедными материалами и песко-соляной смесью. Праздничные Рождественские службы пройдут в 34 храмах Ярославля.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Роспотребнадзор призвал жителей Ярославской области старше 65 лет провести встречу Рождества в домашних условиях, не посещая храмов. Прихожанам. Которые пойдут на службы в храмы, выдерживать социальную дистанцию в 1,5 м.

Антон Антонов