Роспотребнадзор призвал ярославцев старше 65 лет отметить Рождество дома

Жителей Ярославской области старше 65 лет просят встречать Рождество в домашней обстановке, в кругу семьи, сообщил областной оперативный штаб со ссылкой на соответствующие рекомендации Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что праздничные службы в честь Рождества будут проводиться в ночь на 7 января в православных храмах на территории всех районов области и во всех городах региона. В Ярославле праздничная служба пройдет в Успенском кафедральном соборе. Ее будет проводить митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Оперштаб отметил, что по рекомендации Роспотребнадзора верующим при посещении храмов нужно соблюдать профилактические меры. В частности, необходимо применять средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. В храмах необходимо проводить дезинфекцию помещений перед проведением праздничной службы и после ее завершения.

Антон Антонов