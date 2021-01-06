Москва передала Петербургу бесплатные лекарства от COVID-19

По договоренности между губернатором Петербурга Александром Бегловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным правительство столицы организовало безвозмездную передачу Петербургу лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в настоящий момент город уже получил более 15 тыс. упаковок антибиотиков, 11 тыс. — противовирусных препаратов и 5 тыс. упаковок противовоспалительных средств. Данные лекарственные средства поступили в городскую больницу им. С.П. Боткина.

В ближайшее время также ожидается поставка из Москвы в Петербург средств индивидуальной защиты и специализированного медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за последние сутки в Петербурге был выявлен еще 3341 новый случай заражения COVID-19. За время пандемии в городе заболели в общей сложности 263 997 человек, из которых 158 499 выздоровели, а 8135 — скончались.