За сутки в Петербурге выявлен 3341 новый случай коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтвержден 3341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, за время пандемии в городе заболели в общей сложности 263 997 человек, из которых 158 499 выздоровели, а 8135 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 58 летальных случаев от коронавируса. Об этом утром 6 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 308 601 (прирост за сутки —24 217). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 685 723 человека, 59 951 пациент умер.