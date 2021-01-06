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Двое горняков погибли под завалами шахт на Камчатке

Тела двух человек, пропавших под завалами во время обрушения шахт Асачинского золоторудного месторождения в Камчатском крае, подняли на поверхность, сказал представитель добывающей компании «Тревожное зарево». Он сообщил, что работы по поиску выживших завершены.

«Второй человек обнаружен мертвым и извлечен. Поисковые работы завершены»,— сказал представитель компании ТАСС. Ранее он сообщал о смерти первого проходчика.

Обрушение шахт на Камчатке произошло 6 января. Троим рабочим удалось выбраться на поверхность самостоятельно, двое других числились пропавшими. Асачинское золоторудное месторождение считается одним из основных золотых месторождений Южно-Камчатского района.

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