Два человека оказались под завалами в золоторудных шахтах на Камчатке

В шахтах Асачинского золоторудного месторождения произошло обрушение. Как сообщило правительство Камчатского края, в результате ЧП под завалами остаются как минимум два человека.

«По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух человек остается неизвестной»,— говорится в сообщении. Сейчас идут поиски пропавших и разбор завалов.

Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. Лицензии на право пользования недрами месторождения имеет ЗАО «Тревожное Зарево».