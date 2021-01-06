К читателям газеты «Коммерсантъ»

Поздравляю сотрудников и читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Рождества Христова! В книге Бытия сказано, что в седьмой день Господь почил от трудов творения (Быт. 2, 2), но при этом Он никогда не прекращал заботиться о спасении человека. Еще в раю Бог призывал к воссоединению отпавшего Адама, но тот спрятался от Его лица (Быт. 3, 8), будучи привязан ко греху. Сегодня мы празднуем день, когда Господь пришел в наш мир, «в самую глубину сего падения, чтоб воззвать возлюбивших сей мрак»,— отмечает святитель Феофан Затворник. Насколько далеко к тому времени человечество отстояло от Бога, указывает тот факт, что оно забыло Его спасительный наказ «любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя» (Мк. 12, 33).

Даже те, кто был призван блюсти Божии законы, постепенно заменили их преданием человеческим (Мф. 15, 6). Столь глубока и непреодолима была власть греха над человеком, который не мог обрести спасение без вмешательства свыше. Сыну Божию нужно было воспринять человеческое естество, войти в человечество и его историю, день за днем прожить земную жизнь и претерпеть физическую смерть, будучи во всем, кроме греха, подобным всем людям, чтобы ввести верующих в Него в Небесное Отечество. Спасителю надо было Своим учением и примером Своей жизни научить нас, «что значит: милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9, 13), и тем самым принести в культуру и ментальность человечества ценности христианского гуманизма.

Потому этот предреченный еще ветхозаветными пророками день, когда «младенец родился нам — Сын дан нам» (Ис. 9, 6), воспевают вместе с людьми хоры ангелов, благовествуя великую радость всему творению, ведь встретятся милость и истина, правда и мир (Пс. 84, 11–12). Надо и нам прославить пришедшего в мир Спасителя своими поступками и решительным отказом от греха ради любви к Богу. От всей души желаю вам встретить рождение Христа Бога в духовной радости и, как призывает святитель Феофан, «не скрыться, а открыться сердцем» Ему и «с готовностью на все отозваться: вот мы!»

С Рождеством Христовым!