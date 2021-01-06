Посещение кубанских лесов ограничено для граждан

Из-за участившихся пожаров в ряде лесничеств края введен пожароопасный сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов. «В целях недопущения негативного развития лесопожарной обстановки на территории Краснодарского края и предотвращения угрозы возможных ЧС на территории лесного фонда в границах Геленджикского, Джубского, Новороссийского, Пшишского, Туапсинского лесничеств введен пожароопасный сезон и ограничение пребывания граждан в лесах, а также ограничен въезд в них транспортных средств», - говорится в сообщении пресс-службы минприроды.

Ограничения будут действовать до 11 января. В указанных лесных массивах запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ. Сейчас леса Кубани усилено патрулируются.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет для граждан от 1 500 до 3 000 руб., для на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб., для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 руб.

На протяжении последней недели в Туапсинском районе и Сочи продолжаются лесные пожары. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, самое большое количество очагов было выявлено 3 января - шесть штук. Общая площадь пожаров составляла 1 тыс. кв.м. Огнеборцы использовали вертолет, в двух муниципалитетах были организованы штабы.

Андрей Ульченко