Пашинян ушел на самоизоляцию в день протестов у собора в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию из-за эпидемиологической ситуации, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян государственному агентству «Арменпресс». До этого у собора святого Георгия в Ереване собрались оппоненты премьера, уточняет «Интерфакс». Люди, ожидавшие участия господина Пашиняна в рождественской службе, хотели не пустить его в собор.

Госпожа Геворгян не рассказаал подробнее о причинах самоизоляции или возможных контактах с больными коронавирусом. Пресс-служба кабинета министров не уточнила «РИА Новости», сдал ли господин Пашинян тест на COVID-19.

Отметим, что господин Пашинян перенес COVID-19 летом 2020 года. Накануне сообщалось, что у президента Армении Армена Саркисяна выявили коронавирус. Симптомы COVID-19 у господина Саркисяна проявились после операции на ноге, которую ему провели в Лондоне 3 января.