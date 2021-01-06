В Ярославле начали отогревать водоотводные канавы

Во Фрунзенском районе Ярославля на территории частного сектора проводятся работы по отогреванию водоотводных канав, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что работы проводятся специалистами предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем».

«Наличие в частном секторе родников традиционно создает дополнительные проблемы на Суздальском шоссе, поэтому этот участок требует повышенного внимания»,— говорится в сообщении.

По словам начальника третьего сетевого района МКП «РиОГС» Дмитрия Борисова, специалисты проводят обследование сетей для проведения дальнейшей работы, чтобы весной не допустить подтоплений.

«Где труба перемерзла, начинает подниматься уровень воды. Если эту ситуацию оставить без внимания, вода поднимется настолько, что потечет на проезжую часть. Чтобы вода уходила по трубам, их проливаем горячей водой, отогреваем водоотводные канавы»,— рассказал господин Борисов, уточнив, что дождеприемные колодцы, в случае их промерзания, также проливаются горячей водой.

Антон Антонов