В Черноземье за сутки снова выявили 1257 новых случаев коронавируса

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья снова выявлено 1257 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 151,38 тыс. человек. Из них выздоровели 133,49 тыс. (545 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 17: в Воронежской области скончались шесть человек, в Липецкой и Тамбовской — по три, в Белгородской и Орловской — по два, в Курской — один. Всего с марта 2019 года умерли 2,57 тыс. пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области зафиксировано 186 новых случаев COVID-19 (всего 22,95 тыс.), выздоровели 95 (всего 20,56 тыс.). Скончались два пациента, за все время пандемии — 274.

В Воронежской области — 393 новых случая (всего 48,54 тыс.), новых выздоровевших — 112 (всего 44,46 тыс.). Умерли шесть человек, общее число летальных случаев достигло 1,22 тыс.

В Курской области — 173 подтвержденных диагноза за сутки (всего 21,84 тыс.), выздоровели 98 пациентов (19,49 тыс.). Скончался один человек, всего с марта 2020 — 315.

В Липецкой области зарегистрировано 172 новых случая коронавируса (всего 17,03 тыс.), новых выздоровевших — 76 (всего 12,67 тыс.). Умерли три человека, за все время пандемии — 278.

В Орловской области — 175 новых случаев (всего 22,41 тыс.), выздоровели 105 человек (всего 19,99 тыс.). Умерли два пациента, общее число летальных случаев составило 282.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 158 диагнозов коронавируса (всего 18,61 тыс.), новых выздоровевших 59 (всего 16,31 тыс.). Скончались три пациента, летальных исходов с марта — 200.

Александр Прытков