Еще пять жителей Ярославской области умерли от коронавируса

В Ярославской области за последние сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались женщины 1937, 1946, 1956 и 1960 годов рождения, и мужчина 1949 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 192 новых случая заражения COVID-19. За это же время 189 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 6 января, в регионе официально подтвержден 23431 случай заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 21985 человек выздоровели. 216 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1909 человек, из них 743 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1166 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11480 человек. На втором месте Рыбинск — 3247 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1350 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 162, 135 и 112 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2807 тестов на COVID-19. На карантине находится 7885 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов