Сочи стоит в 8-бальных пробках

Затор образовался на трассе Джубга-Сочи по направлению в Адлер. Сейчас это один из самых оживленных участков между Центральным и Адлерским районами курортного города, информирует «Сочи 24».

«Даже в рабочие дни после обеда такой пробки здесь не увидишь», - говорится в сообщении. Местные жители отмечают, что в Сочи собрались автомобили из различных регионов страны. Преобладают машины с московскими номерами, часто встречаются автомобили, прибывшие из Ростовской, Воронежской и Тульской областей, регионов Северного Кавказа и Адыгеи.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за последние сутки в курортную столицу через пост Магри въехали 24 тыс. машин. Рекордный поток туристов фиксируется не только в Красной Поляне, но и в городе. Правоохранительные органы курорта работают в усиленном режиме. Сочинские пляжи перешли на летний режим работы в плане обеспечения безопасности отдыхающих.

Андрей Ульченко