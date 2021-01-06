За сутки в Сочи въехали рекордные 24 тысячи автомобилей

За последние сутки в курортную столицу через пост Магри въехали 24 тыс. машин. Рекордный поток туристов фиксируется не только в Красной Поляне, но и в городе, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Правоохранительные органы курорта работают в усиленном режиме. Сочинские пляжи перешли на летний режим работы в плане обеспечения безопасности отдыхающих. Здесь выставленные посты вневедомственной охраны, увеличен персонал.

В новогодние праздники продолжается контроль за предприятиями потребительской сферы. Уже в 2021 году проверено 120 организаций, в пяти из них выявлены нарушения масочного режима, а также режима работы. Предпринимателям грозит штраф до 300 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 3 января на курорт въехали 20 тыс. автомобилей, при этом в прошлом году рекорд составлял 16 тыс. машин в сутки. Загрузка гостиниц горного кластера Сочи по данным на 3 и 4 января составляла 85%.

Андрей Ульченко