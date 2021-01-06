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В Екатеринбурге закрылся старейший рыбный ресторан «Порт Стэнли»

В Екатеринбурге закрылся один из старейших рыбных ресторанов города — «Порт Стэнли». Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте заведения.

«Нам очень грустно сообщать об этом, но, к сожалению, наш ресторан закрывается. Мы благодарим всех гостей, персонал, а так же поставщиков ресторана “Порт Стэнли”! Мы были рады провести эти 16 лет вместе с вами»,— говорится в Instagram-аккаунте заведения.

Ресторан был основан в 2004 году и работал на набережной по адресу Горького, 10А, рядом с пабом Gordon’s Doctor Scotch, который закрылся в прошлом году, а на его месте появилась пиццерия.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Порт Стэнли» принадлежит Еве Белышевой. В 2008 году 50% принадлежало Алексею Белышеву — с 2016 по 2018 годы он занимал пост вице-мэра Екатеринбурга.

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