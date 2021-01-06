В Югре 202 человека заразились коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) еще 202 человека заразились новой коронавирусной инфекцией, пять пациентов скончались, сообщает региональный оперштаб. Инфекция подтвердилась у жителей 20 муниципалитетов.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (50), Ханты-Мансийске (33), Нягани (22). На момент выявления у 153 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 14 человек COVID-19 протекал бессимптомно.

Общее число заболевших в регионе на 6 января достигло 42 617, из них 38 920 человек выздоровели, 567 пациентов скончались. На сегодняшний день состояние 102 пациентов оценивается как тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).