На площадке строительства отеля Cosmos в Омске проведена историко-культурная экспертиза

Специалисты Омского научного центра СО РАН провели историко-культурную экспертизу площадки на которой планируется строительство отеля Cosmos, реализуемого ООО «Космос отель Омск» (входит в структуру АФК «Система»). Объектов, имеющих признаки культурного наследия, на территории не выявлено. Ранее недалеко - в районе Тобольских ворот был найден культурный слой археологических эпох неолита, бронзового века и раннего железного века, сообщает «Омскрегион».

В ноябре, как сообщал «Ъ-Сибирь», Cosmos Hotel Group завершила инженерные работы по проекту четырехзвездочной гостиницы на набережной Омска. Отель уровня четыре звезды площадью более 9,5 тыс. кв. м. будет включать 204 номера, ресторан с летней верандой, конференц-залы с видом на реку Иртыш и тренажерный зал. Инвестиции в проект назывались на уровне 1 млрд руб.

Анна Егорова