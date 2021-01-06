Трамп запретил финансовые операции с 8 китайскими платежными приложениями

Президент США Дональлд Трамп подписал указ «Устранение угрозы, создаваемой приложениями и другим программным обеспечением, разработанным или контролируемым китайскими компаниями». Документ запрещает совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает восемь китайских приложений мобильных платежей.

«Продолжающаяся деятельность КНР и Компартии Китая, которые воруют или получают другими способами данные граждан США, ясно показывает, что они намереваются использовать массовый сбор данных для продвижения своих экономических и национальных целей»,— говорится в сообщении главы Белого дома Конгрессу США.

Под запрет попали приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Указ вступит в силу 19 февраля. Документ может быть отменен новым президентом США Джо Байденом, чья инаугурация состоится 20 января.

Несколько месяцев назад власти США запретили распространять в стране китайские приложения WeChat и TikTok. Запрет был также обусловлен интересами национальной безопасности США.

В чем обвиняют китайские приложения — в материале “Ъ” «TikTok и WeChat распространяют цензуру по миру».