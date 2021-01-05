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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тамбовском районе может появиться крупная птицефабрика

В селе Авдеевка Тамбовского района Тамбовской области планируется строительство фабрики по производству куриного яйца. Об этом сообщили в администрации района. Потенциальный инвестор и точный объем инвестиций не называются, однако уточняется, что речь идет о «нескольких миллиардах рублей».

Проект уже включен в число приоритетных экспертным советом по инвестполитике региона. Объект рассчитан на 4 тыс. кур-несушек. Предполагается, что на предприятии будут работать жители не только Авдеевского сельсовета, но и соседних муниципалитетов.

Олег Мухин


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