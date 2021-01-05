После жалоб жителей Ярославля каток за Волгой сделали бесплатным

Посещать каток в Заволжском районе Ярославля в спортшколе №19 на улице 3-й Яковлевской с сегодняшнего дня можно бесплатно, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что в связи с жалобами жителей на то, что на этом катке, включенном мэрией в список бесплатных, требуют деньги с посетителей, была проведена проверка.

При проверке выяснилось, что плату за пользование катком брал арендатор. Арендатор при катке организовал прокат инвентаря, сделал ограждение, провел свет.

«Нами была проведена проверка. Раньше плата за выход на лед составляла 100 рублей. С сегодняшнего дня договор с арендатором расторгнут, больше денег никто взимать не будет»,— рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в соцсетях жители города рассказали, что на этом муниципальном катке за выход на лед взималась плат. С детей 100 руб. и с взрослых – 150 руб.

В пресс-службе отметили, что всего в Ярославле действуют 19 бесплатных муниципальных уличных катков во всех районах города. На сайте мэрии приведены адреса всех катков, которыми можно пользоваться бесплатно.

Антон Антонов