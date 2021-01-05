В Ярославле требуют деньги за посещение бесплатного катка

В Ярославле мэрия разбирается в ситуации, когда спортшкола в Заволжском районе города требовала деньги за посещение бесплатного катка, сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе мэрии.

Сегодня в соцсетях жители города рассказали, что один из муниципальных катков, который ранее объявили бесплатным, оказался платным. Речь идет о катке у лыжной базы спортивной школы №19 на улице 3-й Яковлевской.

Данный каток был в опубликованном мэрией списке 19 муниципальных катков, на которых можно было покататься в праздничные дни бесплатно. Но оказалось, что стоимость выхода на лед платная – для детей 100 руб., а для взрослых – 150 руб.

Позднее директор МУ СШОР №19 Станислав Маляренко прокомментировал публикацию ярославцев в соцсети, и рассказал, что в результате проверки были выявлены нарушения по оказанию услуг организацией, с которой спортшкола заключила договор.

«Спасибо большое за обратную связь о сложившейся ситуации на катке. От себя лично и администрации МУ СШОР №19 приношу извинения. Мне важно ваше мнение. По данному вопросу нами была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения оказания услуг выхода на каток организацией, с которой был заключен договор оказания услуг по обслуживанию данной ледовой площадки. Вопрос решается и в дальнейшем каток будет предоставляться бесплатно»,— написал господин Маляренко.

В мэрии уточнили “Ъ-Ярославль”, что по данной ситуации скоро будет опубликована подробная информация.

Екатерина Руденко