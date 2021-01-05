Санкт-Петербургу сохранили женщин

Женская теннисная ассоциация объявила календарь своих состязаний до середины лета. В нем остался St. Petersburg Ladies Trophy — российский турнир категории 500, который состоится в Санкт-Петербурге. Правда, из-за пандемии коронавируса он пройдет на месяц позднее, чем обычно: не в феврале, а во второй половине марта.

Календарь Женской теннисной ассоциации (WTA) на 2021 год вышел несколько позже, чем ожидалось. Причем если график соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованный на прошлой неделе, включает в себя все турниры до конца сезона, то женский тур пока ограничился Wimbledon. Во многом это связано с тем, что осенний отрезок турниров WTA максимально завязан на Китай, который прошлой осенью отказался принимать практически все международные спортивные соревнования, включая итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. А предсказать, как будет развиваться пандемия через девять-десять месяцев и как будут действовать китайцы, сейчас невозможно.

Для России же принципиально, что в календаре WTA остался St. Petersburg Ladies Trophy — турнир категории 500, который c 2016 года принимает Санкт-Петербург и два последних раза завершался победой нынешней 9-й ракетки мира Кики Бертенс из Нидерландов. Правда, сроки его поменялись.

Если раньше St. Petersburg Ladies Trophy проходил в начале февраля, то сейчас он перенесен на месяц с лишним и состоится с 15 по 21 марта.

Это связано с тем, что Открытый чемпионат Австралии, как уже сообщалось, пройдет не как обычно, во второй половине января, а с 8 по 20 февраля.

Нынешнее место St. Petersburg Ladies Trophy нельзя назвать очень удачным. Дело в том, что перед ним пройдут два турнира на Ближнем Востоке — Qatar Total Open в Дохе и Dubai Duty Free Tennis Championships, а сразу после его окончания стартует Miami Open. Таким образом, некоторому количеству теннисисток, которые захотят сыграть в Санкт-Петербурге, придется дважды резко менять климатические пояса. Однако в сложившейся ситуации российским организаторам было сложно настаивать на других вариантах. Ведь кроме их турнира в Европе в это время года пройдет только небольшое состязание в Лионе, имеющее более низкую категорию 250.

Весенняя же часть календаря WTA на данный момент не претерпела каких-либо серьезных изменений. В ней сохранили свои места все главные грунтовые турниры — Mutua Madrid Open, римский Internazionali BNL D’Italia и, разумеется, Roland Garros (17 мая—6 июня), а июньский отрезок травяных состязаний перед Wimbledon (28 июня—11 июля) включает в себя шесть турниров, в том числе один новый — Betti Open в Берлине. Пока не ясно, удастся ли руководству WTA выполнить все то, что оно запланировало. Однако на данный момент, по мнению члена совета директоров Международной федерации тенниса, директора женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексея Селиваненко, «как мужской, так и женский туры смогли в ручном режиме выстроить оптимальный для такой сложной ситуации график турниров, сохранив как их количество, так и стройность календаря».

Евгений Федяков