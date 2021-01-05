«Автомобилист» в Москве победил ЦСКА в серии буллитов

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Москве одержал победу над ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 1:2Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0).

«Счет на четвертой минуте открыл Павел Дацюк, но хозяева отыгрались. Второй и третий период прошли без голов. В овертайме обе команды создали много опасных моментов, но шайба так и не была заброшена. В серии буллитов бросок Павла Дацюка принес победу “Автомобилиста”, Якуб Коварж отразил все попытки армейцев»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге. 8 января он примет «Барыс» (Нур-Султан).