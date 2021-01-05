Краевое агентство по туризму и молодежной политике реорганизуется в министерство

Правительство Пермского края приняло обновленное положение о региональном агентстве по туризму и молодежной политике. Согласно документу, агентство реорганизуется в региональное министерство по туризму и молодежной политике. Соответствующие документы опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации. Обновленное положение вступает в силу 10 января.

Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края появилось в октябре 2018 года. Этой структуре были переданы функции регионального министерства культуры Пермского края в сфере туризма и туристской деятельности, а также функции краевого министерства образования и науки в сфере молодежной политики. На данный момент, как указано на сайте ведомства, агентство возглавляет Юлия Ветошкина. Реорганизация агентства в министерство была анонсирована в ноябре прошлого года, когда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сформировал обновленное правительство региона. Работу нового министерства будет курировать вице-премьер по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.