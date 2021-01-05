В Сочи потушили один из двух природных пожаров

Противопожарные службы ликвидировали один из природных пожаров в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 13:35 был потушен пожар в Верхнем Сочинском лесничестве (с. Пластунка).

В настоящее время действующим остается очаг возгорания лесной подстилки в районе Дагомыса. Его площадь составляет 200 кв.м.

По данным на 13:00, в тушении возгораний принимали участие 85 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России 29 человека личного состава и семь единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров задействован вертолет КА-32 Южного АСЦ МЧС России. Произведен 21 сброс воды.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что часть природных пожаров в лесах Сочи произошли из-за намеренных поджогов.

Алексей Белянин