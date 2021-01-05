Югра ожидает поступления 3,9 тыс. доз вакцины от коронавируса

В ближайшее время в Югре ожидается 3 900 доз вакцины против коронавируса. С поступлением этой партии планируется, что вакцинацию начнут проводить во всех муниципалитетах округа, сообщили в оперативном штабе округа.

Напомним, по данным на 18 декабря, в округе были вакцинированы более 700 человек, на тот момент в регион уже поступило более 1,3 тыс. доз вакцины. Вакцинация идет в семи медицинских организациях: в Нижневартовске, в четырех поликлиниках Сургута, в поликлинике в Нефтеюганске и окружной клинической больнице-поликлинике в Ханты-Мансийске.Число медорганизаций, где можно поставить прививку, планируют увеличить до 27.

В Югре за минувшие сутки подтвердили 218 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых заболевших в Сургуте (50), Нижневартовске (36), Нягани (22). Общее число заболевших на 5 января составило 42 415, из них более 38,7 тыс. человек выздоровели, 562 человека скончались.

Отметим, что с 3 января возобновил работу санаторий «Юган» для приема пациентов, перенесших коронавирус. Там принимают пациентов со всего округа для проведения реабилитации.