Количество госпитализаций в петербургские больницы снизилось

Количество госпитализаций пациентов с коронавиурсом в Петербурге снизилось. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, объем госпитализаций снизился на 30%, петербуржцы предпочитают болеть дома. Вице – губернатор добавил, что после праздников ожидается три новых волны заболевания. «Посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — цитирует господина Елина «Фонтанка.ру».

Чиновник призвал петербуржцев соблюдать коронавирусные ограничения.

Напомним. что за сутки в Петербурег выявили 3738 новых случаев COVID-19. Протестировали на вирус только 13183 человек.